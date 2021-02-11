「絕地求生」PUBG開發商Krafton擬上市 騰訊有份投資
文章日期：2021年1月19日 16:24
激戰遊戲絕地求生（PUBG）引發全球「食雞」潮，其手游版亦為騰訊（0700）帶來不俗收入。彭博社今日報道，PUBG背後開發商、韓國遊戲公司魁匠團（Krafton）擬於今年在韓國上市。報道引述韓國券商Eugene報告稱，公司上市後估值將達272億美元（約為2121億港元），料公司將可集資109億美元（約為850億港元）。報告估計，公司今年年初將會正式進行新股發售。
若IPO成事，魁匠團將成為過去約11年以來韓國最大IPO，超越三星人壽於2010年43億美元的新股集資額。報道指出，魁匠團目前主要收入來源為絕地求生，公司去年首三季度錄得11億美元收入。魁匠團前身為遊戲工作室藍洞（Bluehole），現時旗下有不同工作室，包括最知名的PUBG工作室。
報道指出，截至去年9月30日，騰訊持有魁匠團16%股權，公司創始人張炳圭持股17%，公司首席執行官、PUBG製作人金昌漢持股1.5%。據報騰訊曾多次想收購魁匠團，但未有成事。
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