若IPO成事，魁匠團將成為過去約11年以來韓國最大IPO，超越三星人壽於2010年43億美元的新股集資額。報道指出，魁匠團目前主要收入來源為絕地求生，公司去年首三季度錄得11億美元收入。魁匠團前身為遊戲工作室藍洞（Bluehole），現時旗下有不同工作室，包括最知名的PUBG工作室。

報道指出，截至去年9月30日，騰訊持有魁匠團16%股權，公司創始人張炳圭持股17%，公司首席執行官、PUBG製作人金昌漢持股1.5%。據報騰訊曾多次想收購魁匠團，但未有成事。

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