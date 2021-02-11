恒指升779點 成交3015億元創歷史新高 港交所破頂
文章日期：2021年1月19日 16:19
恒指今早高開237點見全日低位，早市最多曾升985點見全日高位，高見29848.43點，是2019年5月3日30081.55點後最高。收市成交金額3015億元，較上日增加34.4%，創歷史新高，超越2015年4月9日2915,28億元的最高記錄。此外，北水淨流入、科指亦同創新高。
恒指收市升779點或2.7%，報29642點，是2019年5月3日後收市新高。大市連升4日，累計升1406.68點。
恒生科技指數收報9374點，升2.84%，創收市及即市新高，連升2日累計升599.25點。國指升271點或2.37%，報11734點，只是2019年4月18日後收市新高。
藍籌43隻升，8隻下跌，1隻無升跌。潤地（1109）升10.2%，收報35.1元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌1.13%，收報48元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升4.41%，收報108.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻134點；騰訊（0700）跌0.3%，收報655元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。
北水南下合計淨流入265.93億元，較上日增加15.77%，連續第20日流入，累計流入2199.24億元。南水北上合計淨流入9.18億元人民幣，較上日減少43.88%，連續第10日流入，累計流入446.28億元。
大市成交創新高，港交所（0388）創上市新高，見525元，收報501元，升3.94%。
其他破頂藍籌包括，騰訊（0700）創上市新高，見673.5元，收報655元，跌0.3%；美團（3690）創上市新高，見348元，收報341元，升4.92%；安踏（2020）創上市新高，見143.9元，收報143.9元，升9.43%；舜宇（2382）創上市新高，見225.4元，收報221元，升7.91%；藥明生物（2269）創上市新高，見111.1元，收報110.8元，升5.93%；友邦（1299）創上市新高，見109.3元，收報108.9元，升4.41%。
麥迪衛康（2159）今日上市，定價3元。收報3.79元，升26.3%。
現代牧業（1117）發盈喜，溢利按年增不低於1倍。收報2.73元，跌3.87%。
東風汽車（0489）今年汽車銷量目標升14.8%。收報8.89元，升1.6%。
恒大（3333）已安排165億元提前償還2023年到期的可轉股債券本金及利息。收報17.26元，升15.68%。
中午發盈喜的海豐國際（1308）午後炒上並創上市新高，見19.46元，收報18.88元，升2.16%。
其他內房股亦炒上，包括合景泰富（1813）收報12元，升10.29%；融創（1918）收報34.75元，升9.28%；新城發展（1030）收報6.8元，升9.32%；世茂房地產（0813）收報25.75元，升8.88%；奧園（3883）收報8.28元，升8.8%；旭輝（0884）收報7.19元，升7.47%。
物管股破頂，包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見67.4元，收報67元，升4.69%；永升生活服務（1995）創上市新高，見24.75元，收報24.5元，升5.83%；華潤萬象（1209）創上市新高，見45.8元，收報44.6元，升9.05%。
手機設備股破頂，包括，比亞迪電子（0285）創上市新高，見50.5元，收報49.4元，升15.83%；丘鈦（1478）創52周高，見17.3元，收報16.98元，升6.13%。
半導體、硬件股破頂，包括，華虹半導體（1347）創上市新高，見50.75元，收報48.5元，升5.43%；ASM PACIFIC（0522）創52周高，見128元，收報117元，跌2.01%；聯想（0992）創52周高，見9.49元，收報9.31元，升1.42%。
科網軟件股破頂，包括，心動公司（2400）創上市新高，見65.5元，收報65.5元，升20.63%；金蝶（0268）創上市新高，見33.5元，收報31.3元，跌1.88%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見9.58元，收報9.14元，跌1.19%；微盟（2013）創上市新高，見23.75元，收報22.2元，升7.25%；映客（3700）創52周高，見1.61元，收報1.47元，升0.68%；
藥股破頂，包括，百濟神州（6160）創上市新高，見222元，收報216.4元，跌1.01%；藥明康德（2359）創上市新高，見174.7元，收報170.2元，升0.47%；君實生物（1877）創上市新高，見77元，收報75元，升10.95%；翰森製藥（3692）創上市新高，見44.8元，收報44.65元，升2.41%；
中資金融股破頂，包括，中金（3908）創上市新高，見25.75元，收報24.45元，升8.67%；廣發証券（1776）創52周高，見13.08元，收報12.68元，升7.46%；中國太保（2601）創52周高，見39.05元，收報38.7元，升5.45%。
其他股破頂，包括，香港電視（1137）創上市新高，見17.02元，收報15.3元，跌6.02%；九毛九（9922）創上市新高，見27.5元，收報27.2元，升11.25%；民生教育（1569）創52周高，見1.44元，收報1.43元，升2.88%；暢捷通（1588）創52周高，見18.58元，收報18.38元，升6.49%。
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