恒指今早高開237點見全日低位，早市最多曾升985點見全日高位，高見29848.43點，是2019年5月3日30081.55點後最高。收市成交金額3015億元，較上日增加34.4%，創歷史新高，超越2015年4月9日2915,28億元的最高記錄。此外，北水淨流入、科指亦同創新高。