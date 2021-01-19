太古與港樂未來3年將舉辦連串教育及外展活動，致力將古典音樂帶到社區和培育本地音樂人才。新計劃包括將音樂巧妙融入運動、說故事、飲食的音樂節目「港玩・港樂」，以及推出首項由港樂和香港演藝學院共同管理的「管弦樂精英訓練計劃」， 旨在為演藝學院音樂學院的畢業生提供專業培訓，促進他們在管弦樂領域的事業發展。

除了太古「港樂・星夜・交響曲」和「太古樂賞」音樂會之外，太古更支持樂團推出嶄新的社區活動以回饋社會、與民同樂，包括在太古旗下位於香港的商場為巿民作免費演奏，以及舉辦由音樂總監梵志登指揮的免費共融音樂會。 港樂亦現舉行其他常規音樂會，包括「太古音樂大師系列」、「太古輕鬆樂聚系列」和「太古週日＋家賞系列」，為社會大眾提供豐富多元化的音樂節目。 太古股份主席施銘倫說：「踏入新的合作里程，我們將把古典音樂進一步融入社區，希望在目前這個充滿挑戰的時刻，把音樂轉化成正能量帶給香港。」。

港樂未來將於大灣區和中國內地巡演，更計劃前赴南亞、歐洲和北美演出。港樂更於去年推出一系列網上音樂節目，與全球樂迷保持連繫。香港管弦樂團董事局主席劉元生說，他們衷心感謝太古集團一直以來堅定的支持。要維持高水平的演出，樂團需要龐大資金。除了香港政府的鼎力支持，太古自2006 年擔任首席 贊助，亦是樂團最大的企業贊助，令樂團得以面向世界，把握機遇，實現我們的藝術理想和使命。

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