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𧝁國全表示，遣散計算方法本是用去年12個月收入總和除開每個月薪金計算，但去年基本上3至12月員工都沒有收入，故選擇取員工去年1月薪金，上限25000元，除三分二個月計算遣散費。他指，最高遣散費用的一人，工作接近20年，有30萬遣散費。他強調，假如將來旅遊業重啟，會第一時間重新分批聘用這些員工，「不用考試，不用interview，什麼都不用」。

𧝁說，員工最關注遣散費如何計算。「從我肉眼所見，員工都很感謝公司，可以拿一舊錢」。他又說自己感到「upset」，但感正面。「覺得是幫助同事......反正日後再相見，呢個時間適合做呢個（遣散）」，「做生意不會鋪鋪贏，需要輸的時候就要輸，但我對前景感到光明」。

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