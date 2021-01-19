東瀛遊遣散過百名導遊 禤國全：過年前發錢救急
文章日期：2021年1月19日 15:37
東瀛遊執行董事禤國全對本報表示，將會遣散公司120名日本及長線團導遊，佔公司整體員工數目四分之一。他解釋，導遊底薪不高，主要收入為帶團小費、以及額外合法回佣等。疫情下國際旅遊停了接近一年，這批導遊也失去主要收入，「看到他們開始（生計）緊張，希望今日咁做，可以在農曆新年發錢，2月第一個星期，把錢給他們救急」，盼讓員工能「過年關」。
𧝁國全表示，遣散計算方法本是用去年12個月收入總和除開每個月薪金計算，但去年基本上3至12月員工都沒有收入，故選擇取員工去年1月薪金，上限25000元，除三分二個月計算遣散費。他指，最高遣散費用的一人，工作接近20年，有30萬遣散費。他強調，假如將來旅遊業重啟，會第一時間重新分批聘用這些員工，「不用考試，不用interview，什麼都不用」。
𧝁說，員工最關注遣散費如何計算。「從我肉眼所見，員工都很感謝公司，可以拿一舊錢」。他又說自己感到「upset」，但感正面。「覺得是幫助同事......反正日後再相見，呢個時間適合做呢個（遣散）」，「做生意不會鋪鋪贏，需要輸的時候就要輸，但我對前景感到光明」。
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