亨達主席徐聯安榮休 繼續擔任金融及教育公職
文章日期：2021年1月19日 15:37
亨達集團宣布，曾經部署參選2016年及2020年立法會（金融服務界）的集團主席徐聯安，因為專注個人興趣及社會服務，將自3月1日起榮休，並於同日退任主席一職，首席執行長劉凱傑將繼續帶領集團持續發展。
徐聯安已在亨達服務21年，卸任後將投入金融業界和其他界別的公職工作，包括繼續出任香港證券業協會主席，持續為業界發展出謀獻策。多年來他服務教育界不同公職，他在卸下亨達職務後，希望能與理念相同的專業人士，繼續為香港金融及教育界出力。
亨達於2008年出售香港所有證監會牌照及上市地位，將業務版圖由大中華區逐步伸延到全球，包括英、日、泰、澳、紐、南美洲、中東及非洲等，產品上亦拓展為黄金、外滙及差價合約(CFD)等鼎足三立，並擴大證券及資產管理業務，朝多元化國際金融企業的目標進發。現時該集團已覆蓋19個城市，下一步將進一步開拓東南亞及非洲市場。
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