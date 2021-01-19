屈臣氏指出，社交距離、外出或遠行限制措施，令大眾難以從藥店採購保健產品及必需品，集團店舖網絡覆蓋範圍廣泛，配合Grab的派送車隊，可確保交易後以最快速度送貨，提升屈臣氏電子銷售平台和GrabMart的保健美容品牌之零售額。

雙方會在東南亞地區逐步推出GrabExpress完美配送服務、GrabMart線上購物平台及GrabPay輕鬆付款服務。屈臣氏國際首席數碼總監吳逸群指出，疫情加速電商發展，顧客對送貨速度要求亦大大提高，Grab是合作的不二之選，顧客線上下單後，兩小時內便完成送貨。

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