屈臣氏與Grab合作 拓展東南亞「O+O」購物模式
文章日期：2021年1月19日 15:25
屈臣氏集團宣布與Grab合作，攜手拓展東南亞地區 「O+O」（線上及線下）保健美容購物模式，計劃涉及位於東南亞6個市場、超過2,200家屈臣氏店舖。雙方將提供多樣化服務，透過與GrabExpress、GrabMart及 GrabPay配合，擴闊屈臣氏在東南亞地區線上的接觸面，新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、越南和菲律賓的顧客可透過Grab，在家輕鬆選購屈臣氏保健美容產品。
屈臣氏指出，社交距離、外出或遠行限制措施，令大眾難以從藥店採購保健產品及必需品，集團店舖網絡覆蓋範圍廣泛，配合Grab的派送車隊，可確保交易後以最快速度送貨，提升屈臣氏電子銷售平台和GrabMart的保健美容品牌之零售額。
雙方會在東南亞地區逐步推出GrabExpress完美配送服務、GrabMart線上購物平台及GrabPay輕鬆付款服務。屈臣氏國際首席數碼總監吳逸群指出，疫情加速電商發展，顧客對送貨速度要求亦大大提高，Grab是合作的不二之選，顧客線上下單後，兩小時內便完成送貨。
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