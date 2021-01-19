銀河聯昌報告指出，雖然內房在2020年經歷了三道紅線及銀行貸款收緊等政策，2021年政策前景似乎在弱樓及地價下能較穩定，對上市內房的影響可控，加上最近聽到不少投資者計劃將資金由新經濟重投舊經濟，而內房在2020年是表現最差板塊之一，股價平均跌達15%。

其次，利業基本面仍很穩固，該行覆藍的24間開發商中，合約銷售在2020年增長15%，料2021及2022年增長亦不會少於10%。同時，預期開發商的2020年至2022年的每股盈利複合增長可達11%，在當前環境中屬增長穩固。

加上，近期在融資面上，開發商均能再融資及成本下降。中國開發商的債務亦受惠弱美元環境，相信大多會維持一向的派息政策。最後行業2021年預測市盈率只達5倍，並具8厘股息回報都吸引投資者。

該行在大型股中首選潤地（1109）、龍湖（0960）及旭輝（0884）﹔小型股首選合景泰富（1813）、龍光（3380）、奧園（3883）及時代中國（1233）。

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