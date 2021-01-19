根據今日舉行「2021微信公開課」活動上介紹2020年小程序的日活躍用戶突破4億，月活躍用戶超過5億；其健康代碼小程序可幫助追蹤全國的Covid-19並實施限制，有8億人使用。

人均使用小程序個數增長25%，有交易的小程序增長68%，小程序開發者廣告分成收益增長25%。

去年小程序GMV按年增長182%，服務商數量按年增長40.8%，小程序服務關係數量增長109%。增長最快的五個行業分別為出行交通、商場百貨、鞋服運動、餐飲及美妝行業，其中出行交通增長1051%。

在2021年小程序發展方面，微信小程序將在拓寬場景、降本增效、豐富經營、數據分析、運營支持、提升信任六方面做深耕。其中，在拓寬場景方面，與視頻號的銜接將繼續作為重點之一。

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