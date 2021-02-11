港元偏強、北水續大舉流入 恒指半日升883點 科指升3.9%
文章日期：2021年1月19日 12:17
港元持續偏強，恒今早高開237點後，曾升最多985點或3.41%，見近6個月最大升幅，高位見29848.43點，是2019年5月3日30081.55點後最高。連升4日，累計升1510.57點。
科指升幅更大，曾升最多4.5%，是2020年11月12日後最大升幅，半日高見9526.28點，創上市新高。連升2日，累計升700.44點。
恒指半日升883點或3.06%，報29746點，成交金額1619億元；國指升333點或2.91%，報11796點。恒生科技指數收報9475點，升3.95%。
藍籌51隻升，1隻下跌。潤地（1109）升10.2%，收報35.1元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升3.26%，收報107.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻99點。唯一下跌的是吉利（0175）跌1.09%，收報31.65元，拖低恒指5點。
北水南下合計淨流入188.4億元，連續第20日流入，累計流入2121.71億元。南水北上合計淨流出15.16億元人民幣，終止連續9日流入。
7隻藍籌破頂。包括騰訊（0700）創上市新高，見673.5元，收報664.5元，升1.14%；美團（3690）創上市新高，見348元，收報344.6元，升6.03%；安踏（2020）創上市新高，見141.2元，收報140元，升6.46%；舜宇（2382）創上市新高，見224.8元，收報224.8元，升9.77%；藥明生物（2269）創上市新高，見109.3元，收報109.1元，升4.3%；港交所（0388）創上市新高，見525元，收報511元，升6.02%；友邦（1299）創上市新高，見108.4元，收報107.7元，升3.26%。
麥迪衛康（2159）今日上市，定價3元。半日收報4.21元，升40.3%。
現代牧業（1117）發盈喜，溢利按年增不低於1倍。半日收報2.78元，跌2.11%。
東風汽車（0489）今年汽車銷量目標升14.8%。半日收報8.79元，升0.45%。
恒大（3333）已安排165億元提前償還2023年到期的可轉股債券本金及利息。收報17.36元，升16.35%。
其他內房股亦向上，合景泰富（1813）收報11.82元，升8.64%；綠城中國（3900）收報12.5元，升9.84%；融創（1918）收報34.85元，升9.59%；新城發展（1030）收報6.71元，升7.88%；世茂房地產（0813）收報25.9元，升9.51%；旭輝（0884）收報7.23元，升8.07%。
多隻物管股破頂，包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見67.25元，收報66.55元，升3.98%；永升生活服務（1995）創上市新高，見24.55元，收報24.05元，升3.89%；恒大物業（6666）創上市新高，見16.9元，收報16.04元，升3.48%。
科網股破頂，包括，心動公司（2400）創上市新高，見61.8元，收報60.45元，升11.33%；金山軟件（3888）創上市新高，見63.7元，收報61.05元，升0.99%；金蝶（0268）創上市新高，見33.5元，收報31.9元，無升跌；中國軟件國際（0354）創上市新高，見9.58元，收報9.21元，跌0.43%；微盟（2013）創上市新高，見23.75元，收報22.95元，升10.87%；映客（3700）創52周高，見1.61元，收報1.49元，升2.05%。
手機設備股破頂，包括，比亞迪電子（0285）創上市新高，見49.5元，收報48.85元，升14.54%；丘鈦（1478）創52周高，見17.3元，收報17.02元，升6.38%。
藥股破頂，包括，百濟神州（6160）創上市新高，見222元，收報214.8元，跌1.74%；藥明康德（2359）創上市新高，見174.7元，收報169.7元，升0.18%；君實生物（1877）創上市新高，見76元，收報76元，升12.43%。
半導體、硬件破頂，包括，華虹半導體（1347）創上市新高，見50.75元，收報48.3元，升5%；ASM PACIFIC（0522）創52周高，見128元，收報119.2元，跌0.17%；聯想（0992）創52周高，見9.49元，收報9.31元，升1.42%。
中資金融股破頂，包括，中金（3908）創上市新高，見25.75元，收報25.05元，升11.33%；廣發証券（1776）創52周高，見13元，收報12.94元，升9.66%；中國太保（2601）創52周高，見39元，收報38.75元，升5.59%。
其他破頂股包括，香港電視（1137）創上市新高，見17.02元，收報15.8元，跌2.95%；九毛九（9922）創上市新高，見27.5元，收報27元，升10.43%；民生教育（1569）創52周高，見1.43元，收報1.41元，升1.44%。
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