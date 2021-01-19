港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.41點子至0.11304%。港元現報7.7523元升值12點子，曾貶值最多3點子，報7.7538元，亦曾升值最多12點子，報7.7523元，是2021年1月7日7.7522元後最強。