港元拆息全線向下 港元則升值至見逾一周高
文章日期：2021年1月19日 11:19
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.41點子至0.11304%。港元現報7.7523元升值12點子，曾貶值最多3點子，報7.7538元，亦曾升值最多12點子，報7.7523元，是2021年1月7日7.7522元後最強。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.38點子至0.03813%；1星期HIBOR跌0.07點子至0.05518%；2星期HIBOR跌0.61點子至0.07518%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.16點子至0.25%；6個月期HIBOR跌0.48點子至0.47679%；12個月期HIBOR跌0.75點子至0.6325%。
美元指數現報90.684貶值0.081點或0.09%。
美元1個月期LIBOR報0.1295%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0165%，終止連續1日擴闊，利差是2020年11月30日後最低，當日差距為-0.0407%。
對上一次終止連續1日擴闊，是2021年1月11日，當日利差報0.004%。
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