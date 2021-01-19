大和表示，到今年下半年，市場對香港地產行業的總體預期可能會開始轉變，價格有望在2022年開始回升。預測上半年住宅價格按年下降2%至5%、寫字樓下降5%至10%，零售物業下降10%至15%，預期下半年價格回升之下，全年住宅價格將上漲1%、寫字樓下降5%、零售物業下降8%。

大和指，總體而言，仍然相信「香港有資格成為亞洲時區的主要國際金融中心之一，並成為該地區的商業/零售中心」。

地產股普遍向上，新世界發展（0017）報36.65元，升0.96%；新鴻基地產（0016）報108.9元，升0.37%；長實集團（1113）報41.3元，升1.72%；恒地（0012）報31.65元，跌0.16%；信和置業（0083）報10.46元，升0.19%。

收租股上升。太古（0019）報49.3元，升0.61%；鷹君（0041）報23.65元，升2.16%；希慎（0014）報29.35元，升0.51%；太古地產（1972）報23.45元，升2.18%；九龍倉置業（1997）報42.75元，升1.42%；九龍倉集團（0004）報18.12元，升0.33%。

房託股個別發展。置富（0778）報7.22元，升0.56%；領展（0823）報69元，跌0.29%；冠君（2778）報4.6元，升1.55%。

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