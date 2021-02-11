恒指升穿29000點見20個月高 科指創新高兼跑贏恒指
文章日期：2021年1月19日 10:07
恒指開市後持續向上，曾升最多1.92%，高見29417.43點，是2019年5月7日29480.04點後最高。多隻藍籌破頂。科指更跑贏恒指，曾升最多3.01%，高見9390.23點，創上市新高。
藍籌41隻升，8隻下跌，3隻無升跌。表現最佳的是安踏（2020）升6.46%，收報140元，而推動指數最多的是友邦（1299）升2.97%，收報107.4元，貢獻90點。
吉利（0175）逆市下跌1.72%，收報31.45元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。
6隻藍籌破頂。包括騰訊（0700）創上市新高，見673.5元，報662.5元，升0.84%；美團（3690）創上市新高，見340元，報337.4元，升3.82%； 安踏（2020）創上市新高，見141.2元，報140元，升6.46%；舜宇（2382）創上市新高，見218元，報215.8元，升5.37%；友邦（1299）創上市新高，見107.6元，報107.1元，升2.68%；港交所（0388）創上市新高，見516元，報508元，升5.39%。
恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）創上市新高，見46.8元，報46.55元，升9.14%；跌幅最大的是明源雲（0909）報50.35元，跌5.36%。
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