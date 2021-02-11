恒指高開237點 舜宇、丘鈦、碧服等破頂 麥迪衛康上市升33.3%
文章日期：2021年1月19日 09:25
恒指今早高開237點或0.83%，報29100點，成交金額53億元；國指今早高開113點或0.99%，報11575點。恒生科技指數開市報9228點，升1.23%。
藍籌31隻升，9隻下跌，12隻無升跌。美團（3690）升2.77%，報334元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點；申洲國際（2313）跌0.69%，報143.5元，是跌幅最大的藍籌。創科實業（0669）跌0.69%，報114.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。
藍籌舜宇（2382）再破頂，創上市新高，見207元，收報207元，升1.07%。
麥迪衛康（2159）今日上市，定價3元。開市報4元，升33.33%。
現代牧業（1117）發盈喜，溢利按年增不低於1倍。開市報2.95元，升3.87%。
東風汽車（0489）今年汽車銷量目標升14.8%。收報9元，升2.86%。
恒大（3333）已安排165億元提前償還2023年到期的可轉股債券本金及利息。收報15.5元，升3.89%。
其他破頂股包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見65元，收報65元，升1.56%；君實生物（1877）創上市新高，見69元，收報69元，升2.07%；金蝶（0268）創上市新高，見32.5元，收報32.5元，升1.88%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見9.38元，收報9.38元，升1.41%；丘鈦（1478）創52周高，見16.2元，收報16.2元，升1.25%；ASM PACIFIC（0522）創52周高，見120.5元，收報120.5元，升0.92%。
其他報道