上周3條主線包括新能源、汽車和內需都出現調整，但投資者進取程度並沒有降低，只是對象改變。昨日恒生綜合指數有13隻股份錄得雙位數字升幅，有趣的是幾乎都來自不同行業。包括光伏的保利協鑫（3800）、手機設備的丘鈦（1478）、Tesla供應鏈的耐世特（1316）、雲計算的金蝶（0268）、半導體的華虹（1347）、綜合企業的聯想控股（3396）、產銷化肥的中化（0297）、移動支付的移卡（9923）、軟件股中軟（0354）、小家電股JS環球（1691）、乳業兼牛肉股現代牧業（1117）、手遊的IGG（0799）、油服股中海油田（2883）。

捕捉強勢股 難度較以往高

市場格局由炒主線變成多點分散，上述的股份，有些是落後股發力，有的高位整固後破位，有的是盈喜後大升。此外，北水加持下大型股份也強勢，幾隻熱門北水股如騰訊、美團、中移動（0941）、中芯（0981）、中海油（0883）都持續上升。由大型、 中型到小型股都炒起，市底比想像中更強。只是市場沒有了明顯的炒作主線，在捕捉強勢個股更像尋寶遊戲，難度較以往更高。

2020年是中國5G有規模建設元年，全年新增60萬個基站，但全年趨勢呈先高後低，下半年市場對5G建設出現大幅修正，中興通訊股價也變得一潭死水，除了11月上旬有過一輪短暫反彈，其餘時間都在尋底，低位約17元有很強支持。近期工信部明確了今年60萬站的建設目標，數字上與去年相若，但也改變了很低的市場預期，中興以至整個板塊的股價都出現回升。

此外，中國在5G建設先於其他國家，已積累相關技術和經驗的內地企業，在進軍其他國家有相對優勢。當然，在美國圍堵下，市場對於內地企業走出去的看法極為保守。但自從拜登勝出總統選舉後，中美關係出現一些微妙變化，例如大舉檢控參與初選的泛民人士，拜登也沒有作任何表態，而美國駐聯合國大使訪台也臨時終止。就算中美關係沒有實質性改善，但最壞情况也應該已出現。

中興AH股差距大顯吸引

再說，中國與歐盟簽訂貿易協議後，英國首相約翰遜也表示不能盲目恐華。中企今年在海外5G市場的發展空間，或較預期更大。

近期另一炒作點是AH股差價收窄。以往中港股上升，多是伴隨AH差價擴闊，背後邏輯是A股強勢多數有點瘋狂，港股跟漲但總是落後。今次情况則是A股的個股在高位動力一般，但相同的H股卻很強勢，估計是北水南下買折讓股份。這個轉變，一方面是A股的優質股估值頗高，難以下手買入，二來北水抱團南下已具規模，就算大如騰訊也拿下了逾5％股份，開始無懼外資，甚至正在爭奪定價權。現時中興A股相當於43.38港元，幾乎是H股的1倍，這點也是港股現市况的吸引之處。

[張兆聰 還看今朝]