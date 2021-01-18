本港去年11月商品出口量按年升6.2%
文章日期：2021年1月18日 19:39
統計處公布2020年11月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。11月份香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升6.2%及5.2%。今年首11個月，商品整體出口貨量及進口貨量分別按年下跌2%及4.1%。
單計11月，商品整體出口價格及進口價格均按年下跌0.2%。今年首5個，商品整體出口價格及進口價格則分別按年下跌0.7%及0.8%。
與去年11月比較，輸往台灣的整體出口貨量錄得16.7%的雙位數字升幅。同時，整體出口貨量亦上升，輸往中國內地有8.6%、日本有2.5%及美國有2.4%。另一方面，輸往印度的整體出口貨量則下跌14.7%。
另外，輸往日本、美國及內地的整體出口價格均按年跌0.1%。另一方面，輸往印度（0.8%）及台灣（3.4%）的整體出口價格則分別上升0.8%及3.4%。
進口方面，來自韓國及台灣的進口貨量錄得雙位數字升幅，分別按年升18.2%及17.6%；另來自內地及新加坡的進口貨量分別按年升5.9%及5.2%。但來自日本的進口貨量則下跌0.4%。
價格方面，除了來自內地的進口價格下跌1.5%，來自其餘地方則上升；韓國升0.2%、日本升0.8%、台灣升1%及新加坡升1.8%。
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