葉茂林之女、耀才主席助理葉頴恩於捐款儀式後表示，耀才今年計劃逆市加薪，並增聘人手。她表示，今年市場平均加薪幅度約為2%，料公司給予員工薪酬加幅將會高於此水平，此外，旗下員工去年平均獲發2至4個月花紅，並有員工獲發30個月花紅。 她指出，耀才未來一年擬增聘30人，涉及職位包括前線銷售人員、交易員、見習生及資訊科技人員。

耀才證券行政總裁許繹彬則表示，集團客戶戶口總數已升至44萬個，主要受惠旗下手機交易應用程式（Apps）逐步完善，以及中概股回流等大趨勢。他強調，集團亦不會放棄開線下實體分行的傳統營商模式，未來將以升級及優化網上交易平台為主要任務，再按經濟狀況，考慮於未有實體分店的地區開設分行。

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