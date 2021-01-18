Mastercard推一站式網站 助亞太區中小企數碼轉型
文章日期：2021年1月18日 17:17
Mastercard推出一站式網站支援亞太區內中小企進行數碼轉型，在其亞太區市場的大部分網站中增設了專題網站「Digital Acceleration for Small Businesses」，為中小企提供有關如何進行數碼轉型及更有效地營運企業的資訊。Mastercard表示，是次推出的網站為用家提供各種資源，當中包括數碼轉型指南、電子課程、Mastercard為中小企提供的產品及服務資訊、對網絡安全的觀點以及減低網絡安全漏洞的工具。
Mastercard 亞太區產品及創新部門行政副總裁Sandeep Malhotra表示，中小企受是次疫情重挫，推行有關計劃能夠獲取有關建立多渠道購物及支付體驗的相關知識、技巧和資源。Sandeep Malhotra更表示，能在實體及數碼世界中推動其業務發展及建立客戶忠誠度尤為重要，同時更要保持安全性及免受網絡風險及欺詐的威脅。
為中小企而設的「Digital Acceleration for Small Businesses」平台會先在Mastercard的亞太區市場之英文網站上推出，包括香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印度及東南亞。未來亦將會支援部分非英文網站。