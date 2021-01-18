Mastercard 亞太區產品及創新部門行政副總裁Sandeep Malhotra表示，中小企受是次疫情重挫，推行有關計劃能夠獲取有關建立多渠道購物及支付體驗的相關知識、技巧和資源。Sandeep Malhotra更表示，能在實體及數碼世界中推動其業務發展及建立客戶忠誠度尤為重要，同時更要保持安全性及免受網絡風險及欺詐的威脅。

為中小企而設的「Digital Acceleration for Small Businesses」平台會先在Mastercard的亞太區市場之英文網站上推出，包括香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印度及東南亞。未來亦將會支援部分非英文網站。