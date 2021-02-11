麥迪衛康今早公布配售結果，下限定價3元，共獲約9.2萬人認購。公開發售超購168倍，國際配售超購0.3倍。一手中籤率15%，認購225手穩中一手。認購額超500萬元的乙組大戶，共計逾185名，其中有31名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛約1010萬元，每人獲分配88手。按耀才暗盤價計，每人帳賺約2.1萬元。

麥迪衛康主要為內地心腦血管疾病醫療機構提供營銷解決方案，包括醫學會議服務、患者教育及自測服務及營銷戰略及諮詢等。公司於行業中市場份額佔4.9%。公司主要向醫學組織、製藥公司、醫械公司、醫藥刊物及醫院等提供服務。截至去年6月底，公司半年內錄得收入1.39億元（人民幣，下同），股東應佔虧損錄得228萬元。

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