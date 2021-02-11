麥迪衛康暗盤暫升一成 每手賺240元
文章日期：2021年1月18日 17:12
醫療廣告營銷商麥迪衛康（2159）明日掛牌，現正進行暗盤交易。於各間行暗盤，現時升8%至17%不等。截至下午5時，於耀才暗盤，麥迪衛康暫報3.3元，升一成。每手800股，每手帳賺240元。於輝立暗盤，暫報3.27元，升9.3%。同一時間於富途暗盤，該股炒高至3.52元，升17.3%，每手帳面賺416元。
麥迪衛康今早公布配售結果，下限定價3元，共獲約9.2萬人認購。公開發售超購168倍，國際配售超購0.3倍。一手中籤率15%，認購225手穩中一手。認購額超500萬元的乙組大戶，共計逾185名，其中有31名大戶認購「頂頭槌飛」，每張飛約1010萬元，每人獲分配88手。按耀才暗盤價計，每人帳賺約2.1萬元。
麥迪衛康主要為內地心腦血管疾病醫療機構提供營銷解決方案，包括醫學會議服務、患者教育及自測服務及營銷戰略及諮詢等。公司於行業中市場份額佔4.9%。公司主要向醫學組織、製藥公司、醫械公司、醫藥刊物及醫院等提供服務。截至去年6月底，公司半年內錄得收入1.39億元（人民幣，下同），股東應佔虧損錄得228萬元。
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