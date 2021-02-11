德勤：明年8K電視全球達100萬部 帶動網上診症應用
文章日期：2021年1月18日 16:48
全球四大會計師事務所之一的德勤，其德勤中國今日發佈今年科技、傳媒和電訊行業預測報告。 德勤中國科技、傳媒和電訊行業主管合夥人林國恩表示，今年的雲端市場加速增長，預計今年幾間超大規模的雲端供應商收入總計將超過1500億美元，數據中心晶片製造商的收入將超過400億美元。林國恩預計，對中國晶片製造商的相關制裁，或會令今年出現數據中心晶片缺貨等問題。
德勤中國華南區科技、傳媒和電訊行業主管合夥人陳耀邦指出，開放式虛擬化無線存取網絡（RAN）將迎來更多的企業參與，帶動未來移動網絡發展，預計至明年開放式RAN部署，有望從去年的35個，增加一倍。陳耀邦更稱，企業和教育機構的帶動下，面向企業和教育機構的XR可穿戴頭盔的銷售將在明年的較去年的增長達100%。
德勤中國華南區電訊、傳媒及娛樂行業主管合夥人李寶芝預計，至明年，8K電視的全球銷量達100萬部，收入總計達33億美元。她指出，8K電視的應用值得留意的地方，分別為8K的新遊戲機、一些網上診症、在家工作和遠程美術館。林國恩補充指出，8K電視的售價會越來越便宜，未來會走向家居使用方面。林國恩更表示，目前的8K電視於中國的應用會更為廣抸，如網上診症已在國內出現，主要基於中國地方較大，網上診症能令病人和醫生等醫療人員減低跨地域診症，節省相應的時間成本。林國恩更預計，隨著5G的推動，亦帶動8K的應用，內地更著視8K的推動，或會成為全球的領先者，將8K的普及推出國外。
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