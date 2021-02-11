華興證券（香港）研究部發表報告，預測2021年中國GDP可錄8.4%增長，人幣兌美元匯率年底將可由6.53升值至6.40。中港股市方面，該行看好成長股及新經濟股，部分細分行業包括電商、游戲、O2O（線上對應線下實體）、教育、軟件服務、醫藥、家居等。預計今年科技與消費兩大投資主線，或可受惠「十四五」而進一步加強。

該行估計，新經濟股今年有望繼續跑贏大市，並將維持一定的估值溢價。此外，該行亦建議關注銀行股、保險股、工業股等低估值板塊和周期板塊。至於地產及材料行業，則建議維持較低倉位。

該行關注的股票組合中，近期調出阿里（9988）、微盟（2013）、國藥（1099）、永升生活（1995）以及澳優乳業（1717）；調入京東健康（6618）、安踏（2020）、合生元（1112）以及A股的美亞光電。

報告總結指，今年股市投資可看三類企業，分別為龍頭企業；財務狀况良好、科研實力較强、受惠行業整合、能迎合消費者習慣的企業；受惠內地當局「十四五」規劃、具有「內循環」概念、國産替代概念、數字經濟及實體經濟融合概念，以及綠色發展概念的企業。

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，對今年中國經濟給出高達8.4%增長的樂觀預估，前提是疫情得到控制，主要考慮了工業產值、貿易順差、投資方面的增長。他相信，內地工業產值增長強勁，進出口亦暢旺，加上去年基數低，估計今年首季度甚至可錄高達15%的增長，二、三季度或約有6%增長。

新舊經濟之爭方面，龐溟認為，過去一段時間內，中港股市新舊板塊「輪動」均未能持久，大多不超過3周；就今年而言，首季度建議增加舊經濟部署，例如金融股、保險股，因其估值較便宜，利潤率見回升，亦有中期利好，如保險公司有望加大證券投資比例等。

現時市場有聲音擔憂美股出現泡沫，影響中港股市，龐溟亦認同存在風險。他解釋，現時美債長端利率上升，令科技股面臨壓力；此外，候任總統拜登上台後，規模達1.9萬億美元的刺激方案能完全通過的概率不高，市場恐要失望。最後，大規模刺激經濟，令美國稅務負擔上升，亦削弱美元競爭力。

此外，內地似有意打擊科技巨企，尤以金融科技最傷。華興證券（香港）金融科技及中國金融研究主管左喜鵬表示，現時政策一大方向，是將互聯網金融全面納入監管，但行業已經迎來結構性轉變，相信線上貸款、保險、理財等仍有發展機遇。他認為，現階段看好的業務，包括小微企業貸款、健康險、散戶理財等。