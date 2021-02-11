恒指半日升138點 騰訊、友邦、港交所再創新高
文章日期：2021年1月18日 12:14
恒指半日升138點或0.49%，報28712點，成交金額1272億元；國指升75點或0.67%，報11396點。恒生科技指數收報9061點，升3.26%。
藍籌19隻升，31隻下跌，2隻無升跌。舜宇（2382）升6.51%，收報203元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌2.68%，收報41.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低59點。
美團（3690）升5.4%，收報324.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻78點。美團較早前宣布，美團互助將於本月底停止營運。
多隻藍籌破頂，騰訊（0700）創上市新高，見667.5元，收報657元，升1.86%；友邦（1299）創上市新高，見105.9元，收報104.1元，跌0.29%；港交所（0388）創上市新高，見476.6元，收報474.2元，升3.45%。
港視推「大家的」預約的士服務。股價創上市新高，見15.94元，收報15.88元，升7.15%。
其他軟件股亦破頂。金蝶（0268）創上市新高，見31.7元，收報31.2元，升11.43%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見9.27元，收報9.15元，升10.37%；微盟（2013）創上市新高，見20.9元，收報20.45元，無升跌。
宋都服務（9608）今早上市，定價0.25元，半日收報0.195元，跌跌22%。
香港建設（0190）獲大股東提私有化，每股8元溢價1.2倍。半日收報7.5元，升106.6%。
合景悠活（3913）公布，以13.16億元收購雪松智聯科技集團有限公司的80%股權。雪松主要從事物業管理業務。半日收報7.68元，升8.9%。
恒大物業（6666）︰今年在管面積目標增3.6億平方米 較目前倍增。恒大物業創上市新高，見15.52元，收報15.4元，升25.41%。
濱江服務（3316）盈喜 料去年合併淨利潤按年升逾7成。半日收報15.7元，升2.48%。
葉茂林減持耀才（1478）8197萬股套現1.77億。半日收報元，無升跌%。丘鈦創52周高，見15.4元，收報15.38元，升14.95%。
東方海外（0316）第四季載貨收益大增逾五成 達24.23億美元。半日收報100.3元，跌1.66%。
京東健康（6618）、海爾智家（6690）納入滬港股通。京東健康收報147.4元，升2.5%；海爾智家半日收報32.3元，升2.2%。
澳門12月貴賓廳轉碼數按年增近16%，達500億元。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報13.92元，跌1.83%；美高梅中國（2282）收報11.72元，跌1.51%；澳博控股（0880）收報8.32元，跌1.19%；永利澳門（1128）收報11.82元，跌3.11%；銀河娛樂（0027）收報56.8元，跌1.47%；金沙中國（1928）收報30.2元，跌1.47%。
佐丹奴（0709）：發盈警 料去年轉虧蝕最多1.3億 下半年轉賺最多6500萬。半日收報元，無升跌%。半日收報1.21元，升3.4%。
傳蘋果測試屏下指紋、摺疊顯示屏，手機設備股向上，丘鈦科技（1478）創52周高，見15.4元，收報15.38元，升14.95%；雷蛇（1337）收報2.52元，升7.23%；鴻騰（6088）收報2.72元，跌1.09%；舜宇（2382）平上市高位204.6元，收報203元，升6.51%；高偉電子（1415）收報5.88元，升0.34%；通達（0698）收報0.63元，無升跌；瑞聲（2018）收報44元，升1.03%；比亞迪電子（0285）收報41.55元，升5.32%；信利國際（0732）收報0.98元，升3.16%；富智康（2038）收報1.23元，跌3.91%；小米（1810）收報30.15元，升2.9%。
其他報道
ViuTV闢「黃金時段」 廣告加價近四成 學者：年輕化議價力高