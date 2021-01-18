物管股合景悠活（3913）早在11月傳出將「蛇吞象」收購雪松智聯科技集團，交易今日終落地。 合景悠活今宣佈，於昨日以13.16億元人民幣收購雪松智聯的80%股權，交易代價將以IPO所得以現金付清。雪松智聯將成為集團的間接非全資附屬公司，並將進行併表。

雪松智聯截至2020年底的在管面積合計超過8,600萬平方米，在管項目合計超過1,000個。交割後，預計將令合景悠活整體在管面積將突破1.2億平方米。同時，雪松智聯已廣泛佈局在包括華東區域、華南區域、中西部地區，該等項目可助力合景悠活迅速完成全國化戰略佈局。通過收購，集團亦將進一步鞏固於粵港澳大灣區、長三角等區域的優勢地位，以及將使集團在發展潛力極大的環渤海、中西部地區等重點區域實現快速拓展及覆蓋。集團提到，在本次收購後，其在中西部地區核心城市群的在管面積合共將超過5,000萬平方米。

券商銀河聯昌指出，今次的巨型收購為市場帶來驚喜，是一個非常有利的併購，因為在交易後，將令合景悠活的在管面積增加107%或8600萬平方米，至1.27億平方米。此交易市盈率約12倍估值，屬巨型併購中較優水平。

該行維持合景悠活的「買入」評級，目標價10.85元，2021年的市盈率吸引，市盈率僅19倍，較主要對手的30倍市盈率低約40-50%，並預計該集團的2020年至2022年複合每股盈利增長為72%。合景悠活今日高開，曾高見7.8元或升10.6%，暫報7.57元，升7.38%，成交額9110萬元。

記者：方楚茵