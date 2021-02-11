港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連跌，港元1個月期HIBOR升0.07點子至0.11714%

港元現報7.7534元升值6點子，曾貶值最多2點子，報7.7542元，亦曾升值最多10點子，報7.753元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR無升跌0點子至0.04188%；1星期HIBOR跌0.14點子至0.05589%；2星期HIBOR升0.21點子至0.08125%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.29點子至0.27161%；6個月期HIBOR升0.27點子至0.48161%；12個月期HIBOR跌0.01點子至0.64%。

美元指數現報90.791升值0.019點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.1295%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0124%，終止連續5日收窄，利差是2021年1月14日後最高，當日差距為-0.0117%。

對上一次終止連續5日收窄，是2021年1月08日，當日利差報0.0084%。

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