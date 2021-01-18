港鐵（0066）公布，於月23日二維碼正式推出二維碼乘搭港鐵。港鐵現報44.35元，跌0.89%。

港鐵公布，在AlipayHK 啟用易乘碼或經MTR Mobile 連結AlipayHK賬戶 ，即可憑二維碼於港鐵重鐵網絡（機場快綫車站除外）乘車 。MTR Mobile登記用戶可於2021年1月18日起將MTR Mobile 連結至AlipayHK 賬戶，並於2021年1月23日二維碼正式推出時，率先體驗以二維碼搭港鐵。

公布指，以AlipayHK易乘碼或MTR Mobile車票二維碼乘搭港鐵，車費直接從電子錢包扣減。以MTR Mobile過閘更可在MTR Mobile查閱二維碼乘車及付費記錄。

MTR Mobile車票二維碼分兩種車票類別：成人車票（12至64歲人士，包括學生） 及特惠車票（3-11歲的小童及 65歲或以上長者）。

AlipayHK 易乘碼分三種車票類別：成人車票（12至64歲人士，包括學生）、小童車票（3-11歲的小童）及長者車票（65歲或以上的長者）。

不過，除20%車費扣減優惠之外 (優惠期至2021年3月31日 ) ，其他車費優惠及公共交通費用補貼計劃均不適用於二維碼乘搭港鐵。

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