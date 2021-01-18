彭博社報道，蘋果正試驗屏下指紋技術、摺疊顯示屏，或成為新一代iPhone的硬件設備。手機設備股向上。

報道指，蘋果目前正測試摺疊顯示屏，但目前未有確實的計劃推出摺疊屏iPhone，有關的研究仍停留顯示屏階段，尚未有整部摺疊屏iPhone的試驗機。蘋果發言人拒絕評論。

另外，今年新iPhone 預計不會有重大的改變，但會有另一個「S」版本並有少更新。除此之外，目前蘋果亦正在試驗屏下指紋技術，但屏下指紋並不會完全取代人臉辨識。

丘鈦（1478）曾升最多14.8%，是2019年12月12日後最大升幅，高見15.36元，是2017年12月5日15.96元後最高。現報15元，升12.11%。

舜宇（2382）曾升最多5.04%，高見200.2元，是2021年1月12日201.6元後最高。現報199.2元，升4.51%。

其他手機設備股方面，雷蛇（1337）報2.53元，升7.66%；鴻騰（6088）報2.75元，無升跌；高偉電子（1415）報5.86元，無升跌；通達（0698）報0.62元，跌1.59%；瑞聲（2018）報43.75元，升0.46%；比亞迪電子（0285）報41.05元，升4.06%；信利國際（0732）報0.98元，升3.16%；富智康（2038）報1.25元，跌2.34%；小米（1810）報29.9元，升2.05%。

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