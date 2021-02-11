憂遭抵制 金融機構拒落廣告

有廣告業界人士指，一般新春廣告套餐以「一條龍包製作加廣告時間」為賣點，料TVB未必會提供更多優惠。另有金融機構指，早前接獲TVB的節目贊助邀請，惟憂慮網民「罷睇」兼抵制TVB廣告商的行動，為避免引起爭議而拒絕邀請。

該團隊表示，考慮到電視廣告不但成本高、觀眾群也較窄，促使品牌傾向目標客群較廣、成本亦較低的數碼營銷。據悉，跟TVB有7年長期合約香港寬頻（1310），向部分客戶提供免費廣告邀請，在myTVSuper應用程式播出全頁橫額廣告不少於4萬次。但擔心網民抵制行動，有關客戶最終未有接受優惠。

中文大學商學院副院長（本科課程）王家徹稱，即使參與抵制行動的網民有限，也能理解廣告商為顧及企業形象而「避嫌」。但他認為，比起政治因素，TVB的觀眾群日漸狹窄、忠實觀眾年紀更高，才是廣告商有所保留的主因。

學者籲提高吸引力吸客

至於TVB會否進一步「減價促銷」，王家徹表示，由於集團需向股東交代，料「面價」下調機會不大。他認為，「減價並不代表更多人買（落廣告），反而發出生意下滑的信息」，建議TVB應着力提升電視台吸引力，吸納更多觀眾。