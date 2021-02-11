港股ADR跌203點 宋都服務上市
文章日期：2021年1月18日 08:53
美股上周五向下，港股ADR跌203點或0.72%，報28370點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.12%，折合報637.77元；阿里巴巴（9988）跌2.08%，折合報235.98元；小米（1810）跌2.61%，折合報28.54元；美團（3690）跌0.68%，折合報305.51元；匯控（0005）跌1.25%，折合報42.41元；建行（0939）跌0.38%，折合報6.16元。
美期向下，道期現跌0.05%，標期跌0.18%，納期跌0.32%。日股現跌0.94%，韓股現跌0.95%，澳股現跌0.55%。
今日焦點股份可留意：
宋都服務（9608）今早上市，定價0.25元。
路透社：Intel等向華為供貨許可突被撤銷，留意華為相關股。
合景悠活（3913）公布，以13.16億元收購雪松智聯科技集團有限公司的80%股權。雪松主要從事物業管理業務。
香港建設（0190）獲大股東提私有化，每股8元溢價1.2倍。
「純官」侄兒鄭明傑涉可疑交易 北燃藍天（6828）：即時停職。
恒大物業（6666）︰今年在管面積目標增3.6億平方米 較目前倍增。
美團（3690）宣布，美團互助將於本月底停止營運。
濱江服務（3316）盈喜 料去年合併淨利潤按年升逾7成。
葉茂林減持耀才（1478）8197萬股套現1.77億。
東方海外（0316）第四季載貨收益大增逾五成 達24.23億美元。
澳門12月貴賓廳轉碼數按年增近16% 達500億元。
佐丹奴（0709）：發盈警 料去年轉虧蝕最多1.3億 下半年轉賺最多6500萬。