美國新刺激方案出台後股市受壓，反映方案規模屬預期之中，獲利甚豐的投資者趁利好兌現鎖定部分利潤，帳面利潤豐厚的高升股自然是首選，汽車股、新能源股、部分內需股都顯著回落。

從走勢來看，高升股回落勢頭頗急兼成交偏大，急挫後嘗試反彈，但出現上衝下洗的波動明顯增加，是較為典型的短期做頂的迹象。筆者仍然認為回落可買，但問題是高升股的升幅太驚人，當氣氛轉弱爭相獲利，沽壓會持續一段時間。現在要等獲利盤消化完，市場看到明確支持後才有較佳入市設局。

高升股受壓 只是炒作對象改變

但高升股捱沽不等於市場去風險。從股市來看，港股成交持續暢旺，年初至今只有兩個交易日，成交額不足2000億元。北水南下是原因之一，但也可見股市非旦沒有資金流走，反而入市熱情更熾熱。風險胃納來看，高升股受壓，但其實只是炒作對象改變了，如幾隻新股都升勢凌厲，投資者積極高追；報道指廣汽（2238）成功研發並即將量產石墨烯電池，大家都不理真假，先行買入後再算。

當然，熱點是較年初時減少了，短期主流方向是沽高升股，換馬至大價科技股、大型落後低殘股和增持現金，應付已到來的波動市。北水明顯湧入對象也是騰訊（0700）、美團（3690）、思摩爾（6969）、中移動（0941）、中海油（0883）、中芯（0981）等股份。

濰柴氫能源概念 受市場憧憬

機械設備股今年強勢，濰柴、中聯重科（1157）、重汽（3808）都持續攀升。一來是落後的舊經濟，二來資金湧向基建高鐵股，更高啤打、基本因素更好的機械設備股當然受惠。某程度上，上述股份也是高升股，但近期市况波動，卻沒有如汽車、新能源等下挫，反而獲即市買盤承接，當中又以濰柴最強。

濰柴與同業的分別，在於有氫能源概念。集團上月宣布，向不超過35名特定投資者發行不超過7.93億股，集資不超過130億元投入燃料電池產業鏈建設項目、全系列國六及以上排放標準H平台道路用高端發動機項目、大缸徑高端發動機產業化項目、全系列液壓動力總成和大型CVT動力總成產業化項目，以及補充流動資金。

公布列明，燃料電池產業鏈建設項目又分為氫燃料電池及關鍵零部件產業化項目、固態氧化物燃料電池及關鍵零部件產業化項目、燃料電池動力總成核心零部件研發及製造能力建設項目。濰柴也不是現在才開始投入研發，近年研發覆蓋面已包括燃料電池發動機產品、燃料電池客車及加氫站的多領域應用。

究竟濰柴的技術有多先進，筆者不清楚，但當高升後面對市况波動仍拒絕回落，又較同業股價更強，一旦市况回穩，將會有更好表現。

[張兆聰 還看今朝]