按公告，目前公司已發行股本總數為5.11億股，按註銷價每股8元計，涉資約40.89億元，但當中協議安排股份只佔已發行股本中的1.47億股或約28.79%，故實行私有化所需現金代價只約11.77億元，代價將以要約人內部現金資源撥付。

集團又在1月13日公布，向股東宣派第二次中期股息每股0.13元，代替2020年度末期息。

對於今次私有化，集團指是一個具吸引力的機會，以誘人的溢價價格讓股東變現其投資。集團以往股價低迷及流動性低下，加上股價只在其回購時獲得支持，由於需維持最低公眾持股量的限制，故要約人不大可能進一步大規模購回股份或在市場上購買股份，亦消除了股份的一個重要流通性來源。股份低企的交易流通性，使股東難以在不對股份價格造成不利影響的情況下執行場內出售。

集團又指，股份過去五年按介乎68.56%至86.79%的每股資產淨值之重大折讓進行買賣，公司於不攤薄其每股資產淨值的情況下無法進行任何重大股本集資，而這對公司或股東而言並非有利局面，加上業務展望所增加之不確定因素等原因進行私有化。