財政司司長陳茂波在網誌表示，在第四波疫情衝擊下，即將公布的最新失業率（去年10至12月)，勢將升破近期的16年高位，本地勞工市場正處加壓狀態。而傳統農曆新年旺季原本是零售、餐飲等行業生意最旺、收入最多的時候，現在卻因疫情而嚴重受困。不少業界代表反映，若果不盡快平復疫情，恐怕在農曆新年過後，或會出現較多的結業和裁員。

他指出，過去一年，政府在努力控疫的同時，維持逆周期的財政政策，加大社會投資、創造就業機會，以緩衝經濟下行對就業市場的衝擊。例如防疫抗疫基金撥出66億元，在兩年內於公營及私營機構創造約3萬個短期職位，涵蓋擁有不同技能及學歷的人士。在已創造的職位中，超過四成屬較基層的職位。

陳茂波又表示，鑑於近一兩年的畢業生，先後受社會事件和疫情的影響，求職或遇到較大困難，因此在創造職位計劃下，約有4400個職位是為應屆畢業生而設，職位亦會特別加入有助他們長遠事業發展的元素和培訓，讓他們累積所需工作經驗，以及考取相關專業資格。另外，亦有超過5100個職位是適合青年人申請的，例如財經事務及庫務局資助本地金融科技公司、初創及其他與金融科技業務相關的企業開設職位。