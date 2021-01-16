中國短片和直播平台快手科技昨日通過港交所上市聆訊，據該行上傳的招股資料，截至去年9月底，該行中國應用程序及小程序平均月活躍用戶為7.69億個、平均日活躍用戶為3.05億個。快手應用日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘。快手應用上的內容創作者占平均月活躍用戶比例約26%。

截至去年首9個月，快手應用上每月平均短視頻上傳量大約為11億條，開展近14億場直播活動，短視頻和直播共有2.2萬億次點讚、1730億條評論和90億次轉發量

快手2019年收入為391億元（人民幣，下同），較2017年的83億元相比，複合年增長率為117%。2020年前九個月則達407億元人民幣，按年增長49%。2019年直播業務收入為314億元，相對2017年為79億元，2020年前九個月為253億元人民幣。非直播業務相關的收入比例，由2017年的4.7%，增加至2020年前九個月的37.8%。2020年首9個月的電商商品交易總額為2041億元，按年上升11.14倍。

快手表示，目前變現方式主要為在直播中向觀眾銷售虛擬物品，提供多種形式的線上營銷服務，以及收取電商銷售佣金。未來該行會通過提供網絡游戲，在線知識分享及其他增值服務使收入來源更加多元化。

快手又指，該行將持續改進現有產品及服務並不斷推出新產品及服務，提高平台內容的質量、相關性及多樣性，以覆蓋更多的興趣領域和內容形式。該行亦會持續投資技術領域，並借助人工智能和大數據技術來更好地服務用戶，增強競爭能力，進一步擴大其龐大、持續增長及高參與度的用戶社群，自然地產生用戶需求，創造多種變現機會，以及選擇性地尋求戰略合作、投資和收購機會。