新一波新冠肺炎疫情對零售影響浮現，美國12月零售銷售按月意外下跌0.7%，為連續三個月下跌，1月份密歇根大學消費信心指數從80.7降至79.2，差過市場預期的79.5，拖累美股周五轉升為跌。道指下跌0.57%，報30814點，標普500指下跌0.72%，報3768點，納指下跌0.87%，報12998點。下周一（18日）為馬丁路德金紀念日，美股將會休市。

就業、零售經濟數據接連令人失望，市場對經濟復蘇樂觀程度下降，加上市場消化刺激經濟方案加碼的消息，總結全周標指和納指下跌1.5%左右，道指下跌0.9%。嘉信理財首席投資策略師Liz Ann Sonders表示，經濟數據差過預期，特別是零售銷售等經濟數據，驅動市場的是很大因素。上周市場情緒一直處於極端投機性泡沫、極度樂觀的狀態，不過市場不需要催化劑就會開始自高位回落。

美國銀行股公布首季業績，多間表現好過預期，摩根大通上季每股盈利達3.79美元，遠高於分析師平均預期的每股2.62美元。花旗每股盈利為2.08美元，遠高於分析師平均預期的每股1.34美元。富國銀行每股盈利為0.64美元，遠高於分析師平均預期的每股0.59美元。不過投資者好消息出貨，三間銀行分別下跌1.79%、6.93%和7.8%。

經濟數據偏弱增加避險需要，加上擴大刺激經濟方案預期，美匯指數從近3年低位繼續上升，周五收報90.77，上周上升0.8%，創11周以來最佳表現。美國10年期國債上周曾升至1.187厘，周五收報1.087厘。美元上升帶動黃金上周下跌1.17%，連續兩周下跌。

恒指夜期下跌98點，收報28493點，低水81點，ADR港股比例指數下跌0.72%，收報28368點。油價下跌拖累油股下跌，中海油（0883）ADR折合報7.99港元，較本港低收1.27%，中石化（0386）ADR折合報3.93港元，較本港低收1.15%。小米（1810）、阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）ADR分別較本港低收2.62%、2.09%和1.13%。