獨立股評人David Webb昨日（14日）撰文，羅列出10條意見，回應港交所提出的提升主板上市盈利門檻諮詢。Webb直言，公司市值本就與管治水平無關，但港交所於2018年將市值門檻由2億元提升至5億元後，現在又來抱怨小型公司的估值偏高，是自食惡果，而若要因此提升盈利門檻，就是一錯釀成再錯。

港交所早前提出要求增加申請上市公司門檻。方案一是整體上調1.5倍，令申請上市公司往績期內最近一年盈利須不少於5000萬元，前兩財年累計盈利不少於7500萬元。方案二是整體上調2倍，即公司最近一年盈利須不少於6000萬元，前兩財年不少於9000萬元。

David Webb表示，盈利門檻同樣與公司管治水平無關，更與投資風險無關。 Webb解釋，過往一向都有上市公司先賺錢，後虧損，現時主板有數百家公司曾出現過虧損，其中部分公司更加連續虧損數年，但只要公司遵守披露及管治守則，投資者就能夠對其投資。

Webb指出，現時港交所允許無盈利生科股上市，亦允許煤礦公司虧損下上市，反問港交所為何不能一視同仁，卻要對其他公司加以限制。他又反問，若投資者想要投資小型公司，港交所憑什麼阻止。

他質疑，港交所既是監管者，同時又追求盈利，是次的諮詢實際是為了節流。Webb指出，該所要花費大量資源、審批招股書，但只能拿到25萬元的收入，因此相比大型WVR科企，港交所對幫助中小型公司上市冷淡得多。他譏笑港交所背後的訊息不是要公司「profitable」，而是要公司「profitable, to us」。

Webb認為，港交所於香港一家獨大，亦不受競爭條例規管，從社會義務角度而言，本應該允許所有達到披露及管治準則的公司上市。他表示，若港交所不想身陷利益衝突，就應該將事宜轉交予證監會。此外，他亦重提建議，認為應該將主板、GEM合併，並制定一套清晰規矩，包括要有3年完備會計紀錄、所有公司須發季報等。

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