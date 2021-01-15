政府委任金發局董事局 3人新入局 2人離任

港府今日公布金發局董事會任命，兩名董事，前財匯局CEO狄勤思、麥肯錫大中華區總裁倪以理將離任。新增三名董事則分別為Donald Perry Kanak、林俊明及盧彩雲。現任主席李律仁將繼續擔任主席職務。新董事會任期為兩年，由本周日（1月17日）起直至2023年1月16日。

翻查資料，Donald Perry Kanak為保誠保險新興市場（Prudential Insurance Growth Markets）主席。林俊明為的近律師行合伙人兼金融服務部主管，此前曾為金發局任政策研究小組成員。盧彩雲為瑞銀（UBS）財務管理亞太區聯席主管、香港區主管兼行政總裁，此前亦曾任出任政策研究小組成員。

此外，金發局旗下6個工作小組將有16名小組成員離任，當局同時作出小組成員新任命，並指已按公司章程就小組成員任命諮詢政府。

其中，平時最多動作的金發局政策研究小組有9人新加入，分別為德勤合伙人歐振興、中銀香港投資主管陳少平、港交所張亦伶、高瓴資本合伙人周紀恩、狄勤思、Donald Perry Kanak、荷蘭匯盈投資背景的Park Yoo-Kyung、東亞聯豐行政總裁溫婉容，以及Jack Zhang。

李律仁表示，本次任命將進一步加強金發局各小組的廣泛代表性，獲委任人士於金融界別有強大聯繫、深厚的專業知識及豐富的閲歷，將有助當局就政策建議提供寶貴意見及新的角度。

金發局表示，將會繼續加強政策研究、市場推廣和人才培育三項職能，致力宣傳如家族辦公室、環境、社會及管治（ESG）、綠色金融、金融科技等方面的訊息。

記者：馬迪帆

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