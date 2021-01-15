《路透》引述消息指，指數服務供應商富時羅素將中國市場納入環球政府債券指數（WGBI）的計劃，面對日本包括最大的退休基金，即管理172萬億日圓的政府退休指數基金等參與者的反對。該等日本投資者的關注集中於技術層面，包括人民幣欠缺全面兌換性、債券流通性及結算等事宜。不過市場參與者亦估計，這與中日兩國歷史上欠缺互信觸發的憂慮有關。

根據報道，富時原本計劃在今年3月確定，自今年10月起將中國市場納入WGBI，料日方的反對不致推翻有關計劃。不過，樂天證券經濟研究院研究員Yoshikazu Kato指出，日本投資者對投資中國有點「內向」及「過敏」，以政府退休指數基金而言，要進軍投資內地市場會有困難，原因是有幾近90%日本人對中國市場不太喜好。市場人士雖然未有確實的數據，但是料日本投資者在參與WGBI掛鉤的基金之比例最少佔50%，甚至高達80%比重；跟蹤WGBI的基金總值由1萬億至1.5萬億美元到超過2萬億美元不等。

有兩名知情人士對《路透》表示，當富時羅素與日本投資者在去年12月8日舉行視上會議，解釋將中國市場納入WGBI時，遇到強烈反對。據有不願透露身份的與會者稱，日本政府退休指數基金一名官員表達關注，當中包括中國市場存在低流通性甚至資本管制等問題，甚至質問為何結算問題未能夠解決，或存在稅務事項等，似正在發表意見，富時一方當場亦未能解答。日本政府退休指數基金及富時羅素均不予置評。

一般而言，日本政府退休指數基金會使用WGBI用於處理被動管理的海外債券投資，至於主動管理組合方面，則會使用其他指數供應商，並且將中國市場排除在外。

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