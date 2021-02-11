港股進帳77點 小米收挫一成 廣汽飈19% 醫渡首掛升147%
文章日期：2021年1月15日 16:10
港股午後續揚，惟沒有升穿早市高位，全日最多升170點，高見28667點，為近一年高位，埋單收升77點，報28573點，成交金額2539億元，較上日增加22.27%；國指升21點或0.19%，報11320點。恒生科技指數收報8775點，跌1.35%。
友邦（1299）撐市，收升3.67%，收報104.4元，貢獻恒指108點，為表現最好藍籌；其次為騰訊（0700）升2.46%，收報645元，創新高，推高大市67點。
受美國制裁影響，小米（1810）雖然中午已發公告澄清公司非中國軍方關聯企業，惟午後仍無運行，收跌10.26%，收報29.3元，是跌幅最大的藍籌。其餘科技股方面，阿里巴巴（9988）升2.55%，收報241元；美團（3690）收報307.6元，跌1.79%；京東（9618）收報350.4元，跌0.85%。
早前升勢凌厲的富士康概念股，今日回吐，富智康（2038）收報1.28元，跌13.51%；鴻騰（6088）收報2.75元，跌10.42%。
廣汽（2238）旗下「廣汽埃安」品牌在官方微博公布一張廣告，指廣汽埃安的石墨烯超級快充電池即將量產。廣汽午後大幅攀升，一度高見10.08元，收報9.38元，升19.49%。
新股方面，醫渡（2158）收報65.2元，較定價大升147.9%；稻草熊（2125）較定價升83.67%，報10.8元；Cheshi（1490）較定價升21.95%，報1.5元；現代中藥（1643）較定價升6.78%，報1.26元；榮萬家（2146）較定價跌8.17%，報12.36元。
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