港股半日低開高走，開市已見半日低位，報28394點，盤中一度反彈170點，升穿28600點大關，高見28667點，創近一年高位，之後升幅收窄，恒指半日近平收，僅升0.12點，報28496點，成交額1408億元；國指跌11點或0.11%，報11287點。恒生科技指數收報8749點，跌1.64%。