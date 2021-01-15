港股半日近平收 小米半日瀉逾一成 騰訊破頂阿里冠藍籌
文章日期：2021年1月15日 12:20
港股半日低開高走，開市已見半日低位，報28394點，盤中一度反彈170點，升穿28600點大關，高見28667點，創近一年高位，之後升幅收窄，恒指半日近平收，僅升0.12點，報28496點，成交額1408億元；國指跌11點或0.11%，報11287點。恒生科技指數收報8749點，跌1.64%。
受美國制裁影響，小米（1810）低開低收，半日跌10.87%，收報29.1元，拖低恒指120點，並為跌幅最大的藍籌。ATMX個別走，國防部新增9間涉軍中企，惟不包括阿里（9988）、騰訊（0700）。騰訊曾創上市新高，見644.5元，收報633元，升0.56%；阿里巴巴收報241.2元，升2.64%，為表現最好藍籌；美團（3690）偏軟，收報309.6元，跌1.15%。
除了騰訊，多隻藍籌半日破頂。藥明生物（2269）曾高見106.5元，收報103.6元，跌1.05%；中國平安（2318）曾高見103.2元，收報101.7元，升2.11%；友邦（1299）曾高見103.8元，收報103.2元，升2.48%；港交所（0388）一度高見471.6元，收報459.4元，升0.31%。
三桶油方面，中海油（0883）被列入商務部黑名單，半日跌0.37%，收報8.15元；中石化（0386）跌1.01%，收報3.91元；中石油（0857）跌0.39%，收報2.58元。
香港電視（1137）日前公布，旗下HKTVmall將開辦「網上花市」，今日股價再創上市新高，見15元，收報14.4元，跌1.77%。
高銀金融（0530）公布，全年虧損近75億元，不派息。該股收報0.335元，升1.52%。
新股方面，醫渡（2158）報62.35元，較定價大升137.07%；稻草熊（2125）較定價升75.85%，報10.34元；Cheshi（1490）較定價升32.52%，報1.63元；現代中藥（1643）較定價升5.09%，報1.24元；榮萬家（2146）較定價跌7.88%，報12.4元。
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