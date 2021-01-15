陳肇始：無計劃規管商場提早關門 地產收租股個別發展
文章日期：2021年1月15日 11:02
食物及衛生局長陳肇始表示，政府現階段無計劃規管商場提早關門。相關股份個別發展。
陳肇始前日於立法會回應規管私人地方聚會質詢時，提及專家曾提議商場等提早關門。她昨接受now新聞台訪問稱，政府現階段無計劃規管商場提早關門，但正與業界討論顧客接受檢測或注射疫苗後才可入處所的可行性。
收租股個別發展，太古（0019）報48元，跌1.54%；鷹君（0041）報23.15元，升0.65%；希慎（0014）報29.5元，升0.17%；太古地產（1972）報23.3元，跌0.85%；九龍倉置業（1997）報42.15元，升0.96%；九龍倉集團（0004）報18.92元，跌1.25%。
地產股個別發展，新世界發展（0017）報36.25元，跌0.28%；新鴻基地產（0016）報108.9元，升0.83%；長實集團（1113）報40.8元，無升跌；恒地（0012）報31.1元，跌0.96%；信和置業（0083）報10.42元，升0.77%。
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