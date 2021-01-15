集團在2020年深陷財困問題，更要賣產求存。最新高銀金融在全年業績內披露，出售持有啟德地皮的迅富已在去年7月27日完成，並收取34.2億元款項及終止確認貸款。至於以20.5億元出售保理業務，料在今年2月完成。

而已被接管九龍灣總部，原來由高銀金融與買方FONG Tim訂立的買賣協議已在去年12月28日終止，並由接管人與買方訂立新買賣協議，買方亦已支付大筆不可退還按金。此外，主席潘蘇通則承諾必要時提供額外資金撥付集團營運，並且不要求償還應付其款項或由其控制公司的款項，直至高銀金融可在不影響資金流動狀況下償還為止等。此前，集團向主席潘蘇通以45.98億元收購宏泰道項目的交易已獲批，但尚未完成。

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