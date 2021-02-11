港股低開102點 小米挫逾一成累市 醫渡高開逾倍
文章日期：2021年1月15日 09:25
美國再對中概股有動作，港股向下。恒指今早低開102點或0.36%，報28394點，成交金額92億元；國指今早低開49點或0.45%，報11249點。恒生科技指數開市報8814點，跌0.91%。
美國國防部新增9間涉軍中企，小米（1810）上榜。小米累市，開市跌11.18%，報29元，拖低恒指124點，亦為跌幅最大的藍籌。ATM個別走，阿里巴巴（9988）報238元，升1.28%，已是表現最好藍籌；騰訊（0700）報629.5元，無升跌；美團（3690）報314.8元，升0.51%。
中海油（0883）入商務部黑名單，開市跌1.59%，報8.05元。其餘油股向上，中石化（0386）升1.01%，報3.99元；中石油（0857）升0.39%，報2.6元。
其餘個股方面，敏華（1999）以近下限配股，配股價15.85元，較上日收市折讓8%，開報16.5元，跌4.18%。
信達生物（1801）以每股90.90元配售5,200萬股股，較上日折讓4.87%，開報94.5元，跌1.1%。
非凡中國（8032）擬5100萬鎊購英國鞋履品牌Clarks，開報0.68元，升3%。
今日有5隻新股上市。醫渡（2158）報58.25元，較定價大升121.48%；稻草熊（2125）較定價升19.05%，報7元；Cheshi（1490）較定價升38.21%，報1.7元；現代中藥（1643）較定價跌0.85%，報1.17元；榮萬家（2146）較定價跌4.9%，報12.8元。