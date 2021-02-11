港股ADR跌140點 醫渡上市 留意小米、中海油 敏華、信達配股
文章日期：2021年1月15日 09:00
美股向下，港股ADR跌140點或0.49%，報28356點。個股ADR個別發展，騰訊（0700）ADR跌0.48%，折合報626.45元；阿里巴巴（9988）升0.21%，折合報235.48元；小米（1810）跌6.2%，折合報30.62元；美團（3690）跌0.7%，折合報311.02元；匯控（0005）升0.21%，折合報43.09元；建行（0939）升0.78%，折合報6.12元。
美期向下，道期跌0.11%，標期跌0.01%，納期跌0.05%。日股現升0.16%，韓股現升0.3%，澳股現升0.22%。
今日焦點股份可留意：
5公司上市。醫渡（2158）定價26.3元；稻草熊（2125）定價5.88元；Cheshi（1490）定價1.23元；現代中藥（1643）定價1.18元；榮萬家（2146）定價13.46元。
美國國防部新增9間涉軍中企，小米上榜。中海油入商務部黑名單。
六福（0590）上季港澳同店銷售跌35%，內地同店銷售轉升。
非凡中國（8032）擬5100萬鎊購英國鞋履品牌Clarks。
筆克（0752）發盈警，料去年少賺逾八成。
敏華（1999）以近下限配股，配股價15.85元，較上日收市折讓8%，早前傳擬以每股15.7元至16.36元配股。
信達生物（1801）以每股90.90元配售5,200萬股股，較上日折讓4.87%。
招行（3698）去年多賺5%至973億元人幣。
德昌電機（0179）去年底止季度營業額按年增長18%。
恒大（3333）去年底起累計已斥18.4億元增持恒大物業（6666）。
李祿增持郵儲行（1658）持股5.06%。
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