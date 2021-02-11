拜登公布1.9萬億美元的經濟紓困案，加上聯儲局主席鮑威爾稱現在不是談論退出寬鬆政策的時候，將在更長一段時間內維持低利率。美國國債殖利率攀升，股市先高後低，科技股領跌，能源股上升。道指高開25點，高位曾升163點，低位曾跌78點。

道瓊斯工業平均指數收跌68點，跌幅0.23%，報30991點。標普500指數收跌14點，跌幅0.38%，報3795點。納斯達克綜合指數收跌16點，或0.13%，報13112點。

Visa跌3.58%，報201.86美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低49點，而高盛升1.63%，報307.87元，貢獻道指32點。

科技股方面，蘋果收市報128.91元，跌1.51%，谷歌母公司Alphabet收市報1730.92元，跌0.93%，亞馬遜收市報3127.47元，跌1.21%，Facebook收市報245.64元，跌2.38%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.72%，報412點。德國DAX指數收漲0.36%，報13988點；法國CAC 40指數漲0.33%，報5681點；英國富時100指數收漲0.84%，報6801點。

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