筆者昨日指美股焦點在細價股，納指乏力，但周三晚卻見科技股有些回勇，納指100一度回升至13,000點之上。適逢撤銷制裁名單消息流出，ATM也發力撐市。要留意，北水已連續9個交易日淨買入港股百億元以上，昨日再達到146.35億元，而騰訊（0700）昨日獲57.33億港元流入，本周一至周四合計淨買入已達到198.99億港元，北水並非因撤銷制裁消息才南下，更似是增加配置港股，尤其是A股缺乏的科技股。

內地熱捧「抱團股」 掃高股價

內地近期熱烈討論「抱團股」，即機構投資者紛紛買入同一批優質股，齊齊掃高股價，做好基金表現，包括官媒在內都對此作出一些評論甚至批評。近日抱團股開始走樣，酒鬼酒昨日跌停，軍工股更是大量跌停，拖累滬深兩地股指，但兩市上升股份數卻超過2000隻，反映非抱團股表現優於大市。雖然年初時有指大型基金公司控制規模，限制新錢流入，但市場還是不乏基金募資，究竟新資金流向何處，是跟隨同業流向抱團股，還是買低殘舊經濟股或轉戰其他板塊，成了價值百萬元的問題。

A股昨日市况呈兩個特點，一是市值低於100億元的股份強勢，二是低估值和順周期行業都強勢，如中字頭的基建、高鐵股，電訊相關股份、化工等。資金不再侷限於抱團股，市寬自然擴闊。但這不意味抱團股見頂進入大跌浪，因為質素、業績支持，回落後一定有買盤。資金另一個目的地可能是港股。當茅台市盈率60倍至70倍，盈利增速僅10％，無論怎樣看，騰訊的30多倍、30％的增速更為吸引。

今年以來，北水增持最多的股份，排首位的就是騰訊，第2至第4位則是中移動（0941）、中海油（0883）和中芯（0981），可能是國家的撐市任務，之後就是美團（3690）、思摩爾（6969）、藥明（2269）等。撇除撐市股，其他股份對內地資金來說要麼是A股缺乏的、要麼是股值相對抱團股估值吸引或AH差價巨大。

除了北水支持，港股這邊強勢股如汽車、新能源、內需股都捱沽，而港股這邊市場規模遠小於A股，沒有那麼多選擇下，資金或會回流大價股。整體上，強勢高升股進入震盪期，不宜高追，但是可以低吸博反彈，炒作宜短不宜長。短期市場或轉由大型科技股領軍，騰訊會是較佳的入市對象。

中芯被動沽壓已除 可小注入場

筆者上周推介中芯，當時指股份已被各大指數剔除，被動沽壓已消失，在北水支持下可向好。事實上，中芯已連續18個交易日獲北水買入，累計流入資金達到115億元。近期隨市况在高位反覆，昨日大升再創近期新高，走勢強於大市，有貨可繼續持有，無貨亦可小注，首站目標價30元，若中美關係進一步改善，更有望升至更高水平。事實上，美國駐聯合國大使取消訪台，正是拜登親華立場的一個佐證。

[張兆聰 還看今朝]