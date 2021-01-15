港股此起彼落，一方面新能源、物管、礦石股等調整，科網股則接力上漲，成為焦點。雖然5G概念股蠢蠢欲動，但似乎未能掀起炒風；化肥股急升，可小注投機。

恒指昨高開172點後偏軟，升幅曾收窄至44點，但很快重拾升軌，以近全日最高位收市，收報28,496點，升261點或0.93%；國指升1.02%。恒生中型股指數跌0.58%，小型股指則升1點近無升跌，整體表現一般。不過，大市成交持續暢旺，連續8日成交約2000億元或以上，昨成交2077億元，高於60天平均逾三成。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率46比54，升逾3%佔上升股份兩成多，跌逾3%佔一成半；陽燭對陰燭為39比61，大市升跌參半，買盤動力稍強，但沽盤積極，有六成未能跟上恒指高於開市價呈陽燭收市，市况略為偏淡。

中資金融全線跌 整體沽壓小

本報數據庫追蹤的30個行業，有超過四成下跌，家品及零售、環保及新能源、博彩及消閒跌約1.3%已經是最差，各行業有兩至四成股份上升。中資金融跌約1%，全線下跌，全面偏軟，但整體沽壓不大。上升行業中，科技器材升3.5%表現最強，但只有七成股份上升；農業及水務亦升逾3%，上升股份不足一成。軟件服務升近3%，有八成股份上升，升勢較為全面。

科網股向好，恒生科技指數昨升2.6%創新高，「ATM」阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）及SaaS概念都受到追捧，微盟（2013）再創新高。不過，微盟今年以來不足半個月已累升四成，稍作調整有機會回試10天線約17元，縱使向好趨勢不變也待回調才吸納。另一邊廂，資金追落後股，5G概念有追捧，上周提到中興通訊（0763）升抵22元阻力位，觀乎其A股受制於37.6元人民幣阻力，以及長飛光纖（6869）的A股日前創新股，炒風似乎尚未捲起。

中海石油化學可小注投機

至於農業水務行業，升勢受到化肥股中化化肥（0297）、中海石油化學（3983）升逾9%帶動。中海石油化學上升動力強，但走勢波動；該股去年11月曾經由低位回升超過四成，之後高位回落，直到日前幾乎打回原形才告喘定，而近兩日急升已累漲三成半。不過，近兩日股價急升配合成交大增，形勢比去年11月大漲為佳，短線可小注投機；止蝕位可設於1.4元。

[劉思明 數據尋寶]