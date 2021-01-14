內媒騰訊新聞《一線》報道，內地短視頻平台快手將來港上市，料下周一（18日）進行路演，目標於2月的首個星期掛牌。報道稱，快手已與部分大型機構投資者進行上市前路演，公司股份大受追捧。根據港交所資料，快手於去年11月提交A1表，聯席保薦人分別為大摩、美銀證券及華興資本，公司計劃以同股不同權（WVR）架構上市。早前外媒報道指，快手上市時估值或達500億美元（約為3900億港元）。

報道稱，快手此前選擇上市地時猶豫不決，又希望於農曆新年前掛牌，因此時間緊逼。報道續指，快手進行預路演時，中小規模的基金很少有機會參與，新基金更加沒有機會，令其最後能獲分配國際配售股份的機率十分渺茫。

報道續指，路演中，投資者最為關心快手日活躍用戶增速放緩，以及快手平台上主播此前因售賣假貨而遭處罰的情況。用戶方面，根據初步招股資料，截至去年6月底，公司日活躍用戶錄得2.58億人，按年增66%。此外據報，快手管理層向投資者指出，若要與字節跳動旗下抖音比較，快手更像是普通人創作的社區，而抖音則較多明星及KOL。

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