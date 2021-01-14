中國證券業協會網站指，中國證券業協會會同證監會債券部、機構部對日前參與中國鐵路投資公司債券項目、中核資本控股公司債券項目招標發行的12家涉嫌低價競爭的證券公司進行了約談。

該協會指，低價競爭行為反映出的是市場有效選擇機制的失靈，長此以往將造成承銷機構看門人職責的通道化，埋下債券市場風險隱患，進而傷及行業自身。其背後折射出的是承銷機構激勵機制異化、信用信仰非理性、執業質量輕視和風險意識淡漠等深層次問題，必須正視其潛在危害影響，防微杜漸，防患於未然。

協會已於2020年12月啟動《公司債券承銷業務規範》修訂工作，明確要求承銷機構建立內部報價約束制度，壓實承銷機構責任。協調會在吸收採納有關意見和履行有關程序後，將盡快發布實施。

各承銷機構應按照《公司債券承銷業務規範》修訂過程中形成的行業共識，著手研究完善報價內部約束機制，樹立權責對等和賣者有責意識，依法依規、勤勉盡責地開展盡職調查等承銷工作，高質量執業。對於明顯低於成本、造成市場惡劣影響的行為，協會將在證監會有關部門指導下進行自律調查。

接受約談的證券公司均表示將按照《公司債券承銷業務規範（修訂版徵求意見稿）》的精神建章立制，規範自身報價行為，提高合規與風險意識，維護公司債券市場良好秩序。

其他報道

恒大去年底起累計已斥18.4億元增持恒大物業

藍鼎濟州被盜1億案 已起回逾8000萬及追捕3人

李禄增持郵儲行 持股5.06%

澳門酒店房價受壓累去年第四季旅遊指數跌逾15%

永嘉集團：港澳第四季同店銷售跌三成

東亞委任電器大王蒙民偉子蒙德揚為獨立非執董

TCL去年品牌電視機銷售按年增15.9% 北美市場持續增長

稻草熊暗盤曾跌4%