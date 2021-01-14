德昌電機（0179）公布，截至2020年12月31日止單季及累計及九個月之業務營運及財務資料顯示，單季度營業額延續第二季的復蘇勢頭，按年增長18%，達到9.12億美元；未計入匯率變動，亦按年增長15%至8.87億美元。受惠於歐元及人民幣兌美元平均匯率按年較強所致，匯率變動在季內帶來2500萬美元正面影響。三季合計，營業額為22.42億美元，按年跌4%。未計入匯率變動，九個月營業額按年下跌5%。

按產品線劃分，汽車產品組別在去年12月底止單季度的營業額，按年增長17%。未計入貨幣效應，汽車產品組別於季內上升13%，亞洲及美洲地區市場更分別上升16%及17%。不過綜合9個月計，亞洲市場只上升6%，美洲更跌13%，歐洲更跌20%。

在工業用品方面，單季營業額按年增長21%。未計入貨幣效應，工商用產品組別於本季度營業額上升20%。該集團解釋，由於許多國家的消費者需要待在家中的時間增多，因此對該業務部門的食

品和飲料、地板護理、家居式辦公室打印機、割草機及園藝、窗戶自動化、電動工具、衛生及通風應用產品的需求殷切。同時，亦因長期急切需要降低醫療程序所需之人手，醫療分部亦錄得強勁增長。這抵銷某些特定客戶及細分市場的不利影響。按地區劃分，該部門季內在亞洲及歐洲錄得的營業額增長分別達35%及22%，美洲地區則持平。若9個月合計，亞洲及歐洲地區的營業額分別升18%及6%，美洲則跌3%。

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