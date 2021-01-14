恒大去年底起累計已斥18.4億元增持恒大物業
文章日期：2021年1月14日 18:02
據聯交所披露權益顯示，中國恒大於1月8日斥約9.21億元增持9313.4萬股恒大物業，平均價為每股9.8928元。此前，恒大物業於1月7日收市後發布盈喜，預告2020年股東應分配利潤約26億元人民幣，按年大幅上升，淨利潤及股東應分配利潤預期均為去年2.8倍左右。
恒大物業於1月7日收報8.8元，股份今日（1月14日）收報11.16元，五個交易日已升26.8%。
恒大物業在2020年12月掛牌上市，當時招股價為8.8元，股價多次跌穿招股價，低見7.43元。中國恒大在12月底連續4次增持，包括在去年12月28日以每股平均價8.9020元增持7437.9萬股、12月29日以每股平均價8.822增持738.5萬股、12月30日以每股平均價8.79元增持906.25萬股、12月31日以每股平均價8.8998元增持1271.85萬股，涉資分別達6.62億元、6515萬元、7966萬元及1.13億元，共計約9.2億元。
計及上述四次增持，以及中國恒大於1月8日的增持，已斥近18.4億元增持恒大物業。中國恒大持股亦由59.73%升至61.7%。
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