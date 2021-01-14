恒大物業於1月7日收報8.8元，股份今日（1月14日）收報11.16元，五個交易日已升26.8%。

恒大物業在2020年12月掛牌上市，當時招股價為8.8元，股價多次跌穿招股價，低見7.43元。中國恒大在12月底連續4次增持，包括在去年12月28日以每股平均價8.9020元增持7437.9萬股、12月29日以每股平均價8.822增持738.5萬股、12月30日以每股平均價8.79元增持906.25萬股、12月31日以每股平均價8.8998元增持1271.85萬股，涉資分別達6.62億元、6515萬元、7966萬元及1.13億元，共計約9.2億元。

計及上述四次增持，以及中國恒大於1月8日的增持，已斥近18.4億元增持恒大物業。中國恒大持股亦由59.73%升至61.7%。

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