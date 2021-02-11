去年該集團的智能電視機和4K電視機全年銷售量分別按年增長24.1%及26.3%。全年量子點電視機銷量佔比按年增長2.8個百分點至3.4%，主要增長來源於海外市場。其更在業內率先實現Mini LED電視機量產。

海外市場方面，2020全年公司品牌電視機銷售量按年上升27.2%達1713萬台。北美市場全年銷售量繼續攀升，按年增幅達25.4%。歐洲市場全年銷售量按年增幅為66%。新興市場持續拓展銷售渠道，全年銷售量按年增長19.4%。中國市場方面，公司2020年第四季度品牌電視機銷量按年增長7.5%，按月增長34.4%，但由於第一季度銷量受疫情影響，二至三月大部份線下門店未開門營業，全年銷售量微跌至680萬台。

另外，智能移動及連接設備的銷量達1170萬台，按年增長14.1%。互聯網業務用戶規模持續擴大，截至去年12月31日止，月度活躍用戶數達1791萬，按年增15.5%。

其他報道

稻草熊暗盤曾跌4%

網上車市暗盤開升48% 每手帳賺2120元

WeLab Bank委任李家達為行政總裁

醫渡科技百萬人認購 暗盤開颷1.3倍 每手帳賺3393元

上市企業陸續爭取水資源管理透明度認證 太古首獲評級

領展將2億英鎊貸款轉為與可持續表現掛鉤

港股升261點創近一年高 中海油漲6% ATMJ齊升

金管局：金融學院委任郭國全為行政總裁 郭昨辭任新意網

UNIQLO及GU母企迅銷首季盈利跌0.7%

轉售平台StockX：去年GMV達18億美元 港新賣家增2倍

滬深三大指數兩連跌 上證挫0.9%

瑞銀降恒大評級至「賣出」 料股價或瀉逾半 恒大批其預測無事實依據

台積電去年第四季純利勝預期 今年第一季收入預測亦勝預期