TCL去年品牌電視機銷售按年增15.9% 北美市場持續增長
文章日期：2021年1月14日 16:57
TCL電子（1070）公佈2020年第四季度及全年累計TCL品牌電視機銷售量數據。去年第四季度品牌電視機銷售量按年增長20.2%至661萬台；全年品牌電視機累計銷售量按年增長15.9%至2393萬台，超額完成全年目標銷售量再創歷史新高。北美市場持續增長。該集團收報6.21元，跌0.79%。
去年該集團的智能電視機和4K電視機全年銷售量分別按年增長24.1%及26.3%。全年量子點電視機銷量佔比按年增長2.8個百分點至3.4%，主要增長來源於海外市場。其更在業內率先實現Mini LED電視機量產。
海外市場方面，2020全年公司品牌電視機銷售量按年上升27.2%達1713萬台。北美市場全年銷售量繼續攀升，按年增幅達25.4%。歐洲市場全年銷售量按年增幅為66%。新興市場持續拓展銷售渠道，全年銷售量按年增長19.4%。中國市場方面，公司2020年第四季度品牌電視機銷量按年增長7.5%，按月增長34.4%，但由於第一季度銷量受疫情影響，二至三月大部份線下門店未開門營業，全年銷售量微跌至680萬台。
另外，智能移動及連接設備的銷量達1170萬台，按年增長14.1%。互聯網業務用戶規模持續擴大，截至去年12月31日止，月度活躍用戶數達1791萬，按年增15.5%。
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