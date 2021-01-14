虛擬銀行WeLab Bank（匯立銀行）宣佈，已委任李家達為行政總裁，他接替早前因個人原因離任的謝學海。該行指，他是母公司WeLab的第一位員工。

該行指，李家達是香港金融科技業界的先驅之一，早在2013年香港金融科技還處於起步階段時，他便加入WeLab成為第一位員工。在過去8年，他曾在WeLab出任多個重要職務，包括風險管理及產品部負責人，以及WeLend總經理。他更成功將WeLend的業務由一間初創公司發展成為全港最大、結合科技及人工智能的純網上貸款平台。

李家達從2018年起便參與WeLab Bank的籌建。他帶領團隊達到多個里程碑，包括獲發虛擬銀行牌照，以及將WeLab Bank的業務加以拓展，他的貢獻為WeLab Bank建立穩固的基礎。

加入WeLab前，李家達曾在多間國際金融機構出任要職，包括匯豐銀行以及前渣打銀行消費信貸附屬機構安信信貸的管理職務。

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